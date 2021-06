Inaugurazione del Palazzo Senza Tempo a Peccioli

L’inaugurazione del Palazzo Senza Tempo di Peccioli, fissata per il 1° luglio a partire dalle 18.30, diventerà un vero e proprio evento aperto a tutti. Cittadini pecciolesi e non solo. L’amministrazione comunale, promotrice del progetto di recupero e riqualificazione, e Belvedere spa, proprietaria dell’immobile di via Carraia, daranno simbolicamente il via all’estate di 11Lune proprio con un evento da trasformare in un appuntamento fisso. Un modo per dare ufficialmente il via all’estate del borgo protagonista, fino al prossimo novembre, anche alla Biennale di Venezia. Mostra internazionale dove il concetto di comunità resiliente e architettura contemporanea si uniscono nel 'Laboratorio Peccioli'. Per questo, così come il Palazzo Senza Tempo aprirà le sue porte dopo anni di abbandono e degrado, anche il centro storico si aprirà ai visitatori per mostrare quel volto che, dopo anni di investimenti e progetti, è pronto a valorizzare.



Il programma prevede l’inizio, alle 18.30, con una passeggiata su via Bastioni e successiva accoglienza con intrattenimento musicale a cura del maestro Simone Valeri. Valeri sarà al centro della promenade sospesa sulla campagna circostante con un pianoforte a coda, con lui i violini di Nicola Dalle Luche ed Enrico Bernini che faranno da preludio all’inaugurazione. Alle 19 ci saranno, poi, gli interventi istituzionali del sindaco Renzo Macelloni, del presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e del presidente di Belvedere spa Silvano Crecchi. In collegamento da Riad ci sarà anche Mario Cucinella, architetto ideatore e curatore del progetto di recupero dell’edificio firmato dallo studio MC A – Mario Cucinella Architects. Seguiranno anche gli interventi di Augusto Bottai, progettista delle strutture, Matteo Madonna, titolare dell’impresa Cemes, e Andrea Falchi, direttore dei lavori.



Alle 19.45, poi, sarà il momento del taglio del nastro e dell’, con i cittadini e turisti che potranno visitare i locali dell’edificio di via Carraia dove la Fondazione Peccioliper ha allestito delle esposizioni che racconteranno e mostreranno la comunità locale e suoi personaggi. Alle 20, poi, appuntamento con laNelle vie del borgo, chiuse al traffico, a cura degli operatori locali e organizzata dall’amministrazione comunale, una serata tra intrattenimento musicale, che riprenderà dalle 21.15 ancora con Valeri, Dalle Luche e Bernini, e prodotti gastronomici. Tutte le degustazioni saranno gratuite e segnano l’inizio di una Peccioli Senza Tempo che, proprio intorno al palazzo, unisce le forze e si mostra come comunità. Con le sua storia, i suoi racconti e le sue eccellenze.