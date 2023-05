Inaugurazione Parco della Ricordanza a Calci

Sabato 27 maggio 2023, alle ore 14.30, avrà luogo l'inaugurazione del Parco della Ricordanza a Montemagno, nel comune di Calci, su un terreno terrazzato colpito dall’incendio del settembre 2018, in omaggio all’impegno dei volontari che si sono attivati in occasione del disastro.

Il Parco è un luogo di memoria e di educazione alla cultura della sostenibilità, in continuo sviluppo, fruibile sia dalla cittadinanza locale sia dai visitatori occasionali, in cui coesistono le pratiche agricole tradizionali e gli elementi naturali caratteristici di questo territorio.



Il Parco è stato realizzato nell’ambito del progetto 'Eco-parco della ricordanza: un progetto di cittadinanza attiva' cofinanziato dalla Fondazione Pisa e realizzato dallo Sportello di Agroecologia di Calci in collaborazione con il Comune di Calci, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa.



Programma



Ore 14.30

Ritrovo al parcheggio di Montemagno (Calci) e trasferimento a piedi al Parco.



Ore 15.15

Taglio del nastro e saluti delle autorità.



Ore 16.00

Visite libere e guidate al Parco per grandi e piccini.



Ore 17.00

Triocco (merenda), porta e condividi e spettacolo musicale con i Maquis.



Ore 19.00

Rientro al parcheggio