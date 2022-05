Inaugurazione sexy garden 2022

L’Estate è alle porte e, come sempre, il Penelope Sexy Disco è lieto di annunciare la riapertura del Sexy Garden, giardino dello storico locale di Lap Dance di Pontedera.

L’inaugurazione si terrà giovedì 2 giugno dalle ore 21 e per l’occasione si terrà una grande festa con ingresso e cena buffet gratis per tutti!



Ad intrattenere gli ospiti anche le sexy cameriere e le ragazze del locale.

In più, musica e ottimi drink, che per tutta la stagione accompagneranno le serate estive al Penelope.



Chiamare al numero 3409707900 per prenotare un tavolo esclusivo.