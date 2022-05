Inaugura il giardino de La Nunziatina con il concerto live di Bobo Rondelli

Una sera in città, al fresco degli alberi, ascoltando buona musica. Al giardino storico La Nunziatina di Pisa, in pieno centro, parte una nuova stagione di concerti, proiezioni, cinema ed eventi culturali sotto le stelle.

È in programma per mercoledì 11 maggio l’inaugurazione (ore 18) dello spazio verde a due passi da Corso Italia, con l’atteso live di Bobo Rondelli (ore 19, ingresso gratuito). Il cantautore livornese si esibirà sul palco dell’arena estiva pisana in un’imperdibile performance di cover di grandi interpreti in stile 'crooning', del repertorio delle voci dai toni caldi e profondi alla Frank Sinatra.

La Nunziatina, aperta tutti i giorni (dalle 18 alle 24) con cocktail bar, spuntini e area bimbi, proporrà da maggio a settembre un ricco calendario di eventi (presto online su Facebook @lanunziatinapisa e su Instagram @lanunziatinapisa). Il giardino ottocentesco del palazzo Mastiani Brunacci è stato riaperto nel 2021 per una prima stagione di successo che ha movimentato l’estate di residenti, studenti e turisti.