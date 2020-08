'Incantinajazz' alla fattoria uccelliera con Andrea Tofanelli

Sabato 29 agosto inCantinaJazz va in scena presso la Fattoria Uccelliera: l'appuntamento è per le 20:30, all'ingresso di via Roncione 9, Crespina-Lorenzana, nella splendida cornice della terrazza del podere Ginepraia, cinta da piante secolari.

In questo appuntamento, la Fattoria Uccelliera propone un percorso gustativo veramente ampio e pregevole, dove i vini dell'Uccelliera incontreranno anche le carni di Razza Maremmana di Tenuta di Paganico e i piatti preparati da Cantiere Cucina.

Alle 20:30, all'arrivo in Cantina, gli spettatori riceveranno un calice di benvenuto del Brut dell'Uccelliera, bollicina fresca e fragrante, per allenare il palato. Subito dopo salità sul palco l'Emiliano Loconsolo quartet (Riccardo Galardini, chitarra; Nino Pellegrini, contrabbaso; Andrea Melani, batteria; Emiliano Loconsolo, voce e direzione artistica), cui si unirà, come ospite speciale, il celebre trombettista versiliese Andrea Tofanelli: alle sonorità di questa agguerrita formazione musicale il compito di tradurre in musica le sensazioni gustative.Il primo vino in degustazione è il Ficaia 2019, blend di di pinot bianco e viognier, aromatico e poliedrico, molto estivo e di ottima beva, che verrà accompagnato da un antipasto misto di ricotta alle erbette, lardo fresco e tortino di zucchini, mandorle e menta.

Il secondo momento è dedicato a La Prima Volta 2019, già presentato al suo debutto l'anno scorso e riproposto ora a grande richiesta nell'annata 2019 , visto il successo della sua prima apparizione. Si tratta di un rosato da uve sangiovese, che mantiene un'acidità notevole e caratteristica dei vini bianchi, tanto da poter essere descritto come un bianco potenziato, addirittura strutturato. Nel piatto ci saranno dei conchiglioni con salsiccia e melanzane alla besciamella leggera.

Il terzo momento è dedicato a uno dei vini top della Cantina: il Poggio alla Pietra 2015, blend di sangiovese, cabernet sauvignon e alicante, vinificato seguendo il protocollo del Governo all'Uso Toscano, che lo rende intenso e morbido allo stesso tempo, sia al naso che alla bocca, tanto da venir accompagnato da uno spezzatino misto di Razza Maremmana (della Tenuta di Paganico) e Capriolo.

Il quarto momento è dedicato al relax, pur rimanendo sui sapori complessi dell'Amordamaro, liquore d'erbe dell'Uccelliera, che accompagna un "dolce arrivederci" preparato da Cantiere Cucina.

La serata chiude poi in bellezza con gli aromi esotici del Caffè Trinci Selezione Oro, presidio SlowFood del caffè, le cui miscele sono personalmente selezionate e tostate da Andrea Trinci.

Un percorso enogustativo ampio e complesso, i cui aspetti sensoriali verranno illustrati dal delegato AIS-Pisa Alessandro Balducci, mentre le sinestesie musicali potranno esercitarsi su un repertorio veramente ampio che va dalla fragranza e delicatezza della bollicina alla complessità suadente del Governo all'Uso Toscano. Insomma: un appuntamento da non perdere.

Il biglietto tutto incluso (cena+degustazione+concerto) costa 36 euro; sono disponibili pochi posti per chi voglia solo ascoltare la musica a 16 euro. In ogni caso è obbligatoria la prenotazione, che si fa online seguendo gli appositi link presenti nella pagina dell'evento:

https://www.cantinajazz.com/event/incj202 dove è possibile reperire le informazioni dettagliate sull'evento. In caso di dubbi, problemi, o semplici richieste di informazioni, è possibile contattare l'organizzazione via telefono/whatsapp al 320 8787288.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con la delegazione AIS i Pisa, con il Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia e con la app enoturistica Vinis. Ringraziamo sentitamente la Banca di Pisa e Fornacette e la Banca Mediolanum per il loro contributo all'allestimento!