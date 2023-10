Incontri botanici – La botanica della birra

Nuovo appuntamento con 'Incontri Botanici' all'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa. Partecipa all’incontro per scoprire e approfondire alcune curiosità sulle piante usate per fare la birra. Visita liberamente gli spazi dell’Orto e Museo Botanico. Concludi con alcuni assaggi di birra artigianale.



'La botanica della birra' – a cura di Giuseppe Caruso

20 ottobre 2023, ore 17:00, aula A, Polo Nobili, via Volta 4 bis – Pisa



Evento con prenotazione obbligatoria da effettuare entro le ore 13:00 di giovedì 19 ottobre 2023 scrivendo a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it



Costo: 10 euro (pagamento presso le biglietterie di Orto e Museo Botanico), comprensivo di biglietto d’ingresso e Incontro Botanico con assaggi di birra artigianale.