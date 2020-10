Rassegna di incontri sulla geopolitica ed il rapporto fra Islam e Cristianesimo a Palazzo Blu

Dal 22 ottobre ripartono gli eventi in auditorium a Palazzo Blu, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19. Al via la rassegna 'Islam, Cristianesimo e Occidente. Tra dialogo e scontro', a cura del Professor Daniele Menozzi, emerito della Scuola Normale Superiore. Si tratta di cinque incontri che si terranno in presenza e saranno anche trasmessi in streaming dalla pagina facebook e dal sito di Palazzo Blu.

La rassegna si colloca sullo sfondo del celebre libro The Clash of Civilisations, scritto dal politologo statunitense Samuel Huntington e pubblicato nel 1996. L’autore - già consigliere dell’amministrazione americana al tempo di Jimmy Carter - per spiegare le dinamiche della geopolitica mondiale, dopo la fine del mondo bipolare in seguito al crollo del comunismo, ricorre alla categoria di 'scontro tra civiltà'. A venticinque anni dall’uscita di quel volume diversi studiosi hanno messo in dubbio che quella categoria - segnata dal conflitto tra Stati e paesi islamici emerso alla fine degli anni Novanta - potesse aiutare a comprendere i complessi processi messi in moto dalla crisi dello Stato nazione e dalla globalizzazione dei processi economico-finanziari. Eppure la questione dell’Islam è centrale nel mondo attuale. Lo testimoniano fenomeni come la diffusione del fondamentalismo islamico e i problemi posti dell’immigrazione islamica in Europa. Il ciclo proposto vuole aiutare a rispondere alla domanda se lo scontro sia l’orizzonte inevitabile entro cui collocare il rapporto dell’Islam con l’Occidente.

Studiosi ed esperti esamineranno i diversi profili della questione. Ecco il calendario degli eventi: 22 ottobre, ‘L’islam: una storia complessa e multiforme’ con il prof. Roberto Tottoli, Università di Napoli L’Orientale; 28 ottobre, ‘Islamismo e il cristianesimo: tra dialogo e crociata’ con il prof. Daniele Menozzi, Scuola Normale Superiore; 12 novembre, ‘I musulmani in Occidente: i comportamenti religiosi e sociali’ con il prof. Stefano Allevi, Università di Milano; 19 Novembre, ‘L’islam e le donne’ con la prof.ssa Miriam Abu Salem, Università della Campania; 26 novembre, ‘L’Islam nella geopolitica mondiale’ con il Prof. Massimo Campanini, IUSS Pavia.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, con inizio alle 17.30. Nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19 la capienza dell’auditorium è stata ridotta a 45 posti. In auditorium è obbligatorio l’uso della mascherina. Gli incontri saranno inoltre trasmessi in streaming in diretta dalla pagina facebook e dal sito di Palazzo Blu.