Incontri latini, percorso musicale con il quartetto di archi Ort Florentia

Organizzatore: Contrappunto Associazione Musicale , PISA

Ingresso gratuito ma richiesta prenotazione a: contrappunto@email.it

Necessari: Green Pass e mascherina durante il concerto (40')

Patrocinio e sostegno di: Assessorato alla Cultura del comune di PISA, FONDAZIONE PISA



Il quartetto d'archi ORT Florentia ci guida in un viaggio che inizia da Lucca, dove facciamo subito il primo incontro con Luigi Boccherini tra i maggiori rappresentanti di musica strumentale del Classicismo che nel 1786 si trasferì a Madrid. Seguiamo le sue orme e ci spostiamo in Spagna, dove troviamo i numerosi lavori alla chitarra flamenca di Joaquin Turina, esponente della nuova scuola musicale spagnola del '900. Dalla Spagna attraversiamo l'oceano, direzione Rio de Janeiro, e ci imbattiamo nel brasiliano Heitor Villa-Lobos, violoncellista come Boccherini ma con una predilezione per la chitarra come Turina. Dal Brasile all'Argentina, pronti a gustarci le sonorità tanghere di Carlos Gardel e di Astor Piazzolla. È in particolare quest'ultimo a mostrarci le bellezze delle terre argentine, dando al tango una forma più espressiva e astratta, rendendolo celebre nel mondo. E proprio con Piazzolla termina la nostra avventura: torniamo in Italia, alle origini materne del compositore argentino, proprio nella provincia di Lucca, dove il nostro viaggio ha avuto inizio..



Programma:

LUIGI BOCCHERIN

/Lucca 1763/Madrid 1805

La Tiranna Spagnola

Quartetto per archi n.4 op.44



JOAQUIN TURINA

/Siviglia 1882/Madrid 1949

La oración del torero op.34



HEITOR VILLA-LOBOS

/Rio de Janeiro 1887/1959

Quartetto d'archi n.1



CARLOS GARDEL

/Tolosa1890/Medellin 1935

Por una cabeza



ASTOR PIAZZOLLA



Oblivion, Libertango, Los Pájaros Perdidos

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...