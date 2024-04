Incontro botanico con aperitivo

Un incontro per conoscere i protagonisti della storia della botanica in Italia raccontata dal prof. Lorenzo Peruzzi nell’opera Botanici Italiani, attraverso le 280 brevi biografie dei principali personaggi che hanno contribuito allo sviluppo della “Scientia amabilis".



Botanici italiani. 5 secoli di botanica in 280 biografie - a cura di Lorenzo Peruzzi

Venerdì 3 maggio 2024, ore 17:00

Orto e Museo Botanico, via Luca Ghini, 13 - Pisa



Evento su prenotazione scrivendo a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it



Costo: 10 euro, comprensivo dell'aperitivo finale