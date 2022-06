Incontro con gli autori - We write i cavalieri

Il ritrovo è fissato alle ore 18.00 di venerdì 10 giugno nel salone dell'antica dimora storica Villa Medicea Ammiraglio in Via Cavour 35 Arena Metato - San Giuliano Terme (Pisa). Un pomeriggio da trascorrere con gli autori di We Write, la sezione letteraria dell'associazione I Cavalieri, che presenteranno alcune opere intervallate da spazi musicali (art director il musicista Enrico Cerretti).



Paola Alberti : "I meravigliosi racconti di Adelina" (racconti per ragazzi)



Alberto Di Pede : "Il tredicesimo metro" (romanzo storico)



Veronica Manghesi : "I pesci non urlano" (poesia)



Letture a cura dell'attore Carlo Emilio Michelassi.



Ospite la scrittrice, autrice, formatrice Chiara Patarino che da molti anni ama scrivere storie appassionanti ed educative per i bambini. Insieme a lei il Dott Luigi Grosso autore Edugiochiamo school un format educativo per raccontare giocando il corpo umano con la lettura animata di ” Jack il rosso e il grosso guaio a Globulopoli” e tante curiosità sul corpo umano….insieme al puppet animato di Jack il Rosso.



Patarino fa parte della giuria del Premio Europa, importante concorso letterario giunto alla XVI° edizione, ideato e diretto da Paola Alberti riferimento per la letteratura gialla al femminile. La premiazione si terrà venerdì 24 giugno 2022, alle ore 18:00, nel giardino della Libreria Feltrinelli in Corso Italia a Pisa. Prima classificata XVI° edizione:

Maria Giuliana Caprioli per il racconto C'è un aggressore seriale a Pisa?

Segnalazione di merito a: Melania Barontini per il racconto “Quattro e zero nove” e ad Anna Carmela Corrado.





Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all'indirizzo: assoicavalieri@gmail.com o chiamare al 338 1755360 (Laura)