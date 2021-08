A Marina di Pisa Dante Vivo, conversazione con Pier Luigi Orsi ed Alessandro Scarpellini

Domenica 8 agosto alle ore 19.00 sulla terrazza de L'Incanto di Boccadarno, in Via Barbolani 2/b a Marina di Pisa (davanti al porto), una libera conversazione su Dante vivo ed attuale con lo storico Pier Luigi Orsi e lo scrittore Alessandro Scarpellini.

Non sarà una retorica celebrazione letteraria o biografica ma un viaggio nella realtà di allora, la proposta di un'analisi storica e poetica che vuol cogliere le vibrazioni del pensiero del grande poeta fiorentino morto in esilio. Vita e poetica come sorgenti di una rigorosa e lettura di Dante, del suo tempo e dei nostri tempi.

Evento gratuito, libero ingresso fino ad esaurimento posti, a cura di Civico 14 Libreria





