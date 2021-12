XX giornata ecumenica del dialogo cristiano islamico: 'La cura del mondo mi riguarda'

A Pisa la giornata è promossa dal Gruppo di impegno ecumenico e dal Centro culturale islamico dal 2012. La dimensione della cura, balzata in primo piano nel tempo della pandemia da Covid-19, è ancora e più che mai attuale. I credenti ne trovano la radice nelle rispettive rivelazioni e tradizioni religiose. Sta ai cristiani e musulmani di oggi trasformare le chiusure identitarie in dialogo e confronto vitale. Sta a loro vegliare e curare insieme la casa comune con tutti i suoi esseri viventi. Sta a loro rifiutare la guerra e operare la pace, promuovere il diritto alle cure e al cibo per tutte e tutti, tutelare i disoccupati, liberare i nuovi schiavi e le donne sfruttate e violate, asciugarci le lacrime, riprendere con coraggio il cammino tracciato da Giovanni e dagli altri ideatori della Giornata, e celebrarla in sua memoria guardando al futuro che è già qui.