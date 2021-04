Venerdì 2 aprile alle 18 avrà luogo l'incontro 'Divulgare l’innovazione digitale' con la giornalista e conduttrice Tv Barbara Carfagna. L'evento, che si svolge nell'ambito delciclo i21 del professore Giuseppe Iannaccone dell’Università di Pisa, sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube e Facebook.

Come cambia la divulgazione dell’innovazione tecnologica? Come si comunica la transizione digitale al grande pubblico? Iannaccone sarà in conversazione su questi temi con Barbara Carfagna, autrice e conduttrice di Codice: La Vita è Digitale, il programma di informazione e approfondimento sulle nuove tecnologie quest’anno alla quarta stagione su RAI1.

Barbara Carfagna ha una vasta esperienza nell’informazione, dalla conduzione del TG1 al pubblico di nicchia del podcast di RadioRAI Codice Beta, di cui è autrice e conduttrice con Massimo Cerofolini, ai reportage di approfondimento di TV7 e Speciale TG1.

Si discuterà anche di come il pubblico più giovane e meno legato ai media tradizionali favorisca la nascita di nuovi canali e di nuove testate di informazione multipiattaforma (e di come Giovanni Minoli ci aveva visto benissimo).

i21 è una serie di conversazioni con Giuseppe Iannaccone su come prepararsi al mondo che cambia e sull’impatto che scienza e tecnologia hanno sull’economia, società, lavoro, istruzione, cultura.