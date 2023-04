Contro la violenza sulle donne, la formazione si fa in azienda: l'evento di Uip e Confindustria

Contro la violenza sulle donne la formazione inizia nelle aziende. Come annunciato in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ora il progetto 'Per Michela' voluto da Toscana Aeroporti, in collaborazione con Artemisia (Centro Antiviolenza Onlus), per ricordare la dipendente Michela Noli, uccisa dall'ex marito il 15 maggio 2016, trova il supporto di Confindustria Firenze e Unione Industriale Pisana.

Per giovedì 20 aprile Impresa Formazione Toscana, il nuovo polo formativo di Confindustria Firenze e Unione Industriale Pisana, organizza a supporto del progetto 'Per Michela' un evento online rivolto alle aziende per sensibilizzare il personale sul tema della violenza e dei maltrattamenti. Intervengono: Federico Barraco (responsabile Comunicazione Toscana Aeroporti), Daniele Sguanci(Cosefi Confindustria Firenze Formazione), Paola Alberti e Massimo Noli (i genitori di Michela Noli), Elodie Migliorini (associazione Artemisia Onlus), Patrizia Alma Pacini (vicepresidente Impresa Formazione Toscana).