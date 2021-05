Università di Pisa: incontro in streaming con Giulio Tremonti

Indirizzo non disponibile

Venerdì 21 maggio alle 18 in diretta streaming su YouTube e Facebook Giulio Tremonti parlerà di globalizzazione, rivoluzione digitale e crisi con il professore Giuseppe Iannaccone dell’Università di Pisa.

Giulio Tremonti ha ricoperto numerosi incarichi di governo come ministro dell’Economia e delle Finanze e come vicepresidente del Consiglio dei Ministri nel 2005-2006 con il governo Berlusconi III. Attualmente è presidente dell’Aspen Institute Italia e professore di Diritto Tributario in congedo dell’Università di Pavia.

L’incontro fa parte del ciclo i21, una serie di conversazioni con Giuseppe Iannaccone su come prepararsi al mondo che cambia e sull’impatto che scienza e tecnologia hanno sull’economia, società, lavoro, istruzione, cultura. L’iniziativa è promossa dal progetto di ricerca Evo4.0 cofinanziato dalla Regione Toscana e coordinato da Giuseppe Iannaccone, nell’ambito del laboratorio Crosslab IT& Società del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Pisa.