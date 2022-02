Venti di guerra e basi militari: incontro al Circolo Arci Alhambra

Nel momento più teso di un conflitto che sembra dover esplodere da un momento all'altro, le Federazione di Pisa e Livorno di Rifondazione Comunista vogliono ribadire ancora una volta che la messa alla berlina del Patto Atlantico e la riduzione drastica delle spese militari a vantaggio della spesa sociale sono l'unico mezzo per garantire la pace. Tanto più in u'ìarea, come quella fra Pisa e Livorno, che da troppo tempo è costretta a convivere con la più grande zona militare statunitense fuori dai confini Usa, al centro di un pericoloso investimento di sviluppo delle infrastutture del trasporto armi e munizioni.

Il primo incontro si terrà a Pisa e vedrà i seguenti interventi:

- Giovanni Bruno - Segretario provinciale PRC

- Ciccio Auletta - Consigliere comunale "Diritti in Comune"

- Paolo Busoni - Esperto di storia militare

- Gregorio Piccin - Responsabile nazionale dipartimento Pace e Disarmo-PRC

Introduce e modera Federico Oliveri, segretario del circolo Gramsci PRC.

Foto: pagina Facebook dell'evento