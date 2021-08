Calambrone: incontro divulgativo su mammiferi e posidonia al Punto Blu

Giovedì 26 agosto interverranno diversi esperti: in programma anche un laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni

Si terrà giovedì 26 agosto al Punto Blu di Calambrone (dalle ore 17.30 alle 19.30. Ingresso a mare C91) un incontro divulgativo e di sensibilizzazione sul santuario dei mammiferi marini Pelagos e sull’importanza della posidonia oceanica nel mare. Sono previsti gli interventi di Cecilia Mancusi, esperta Arpat settore mare, che parlerà del monitoraggio dei cetacei che si spiaggiano annualmente sulle coste toscane, attività che l’Agenzia svolge per conto dell'Osservatorio Toscano Biodiversità della Regione Toscana; Yuri Galletti e Alessandro Dini, 'tartawatchers' di Legambiente, e Marco Redini dell’ufficio ambiente del Comune di Pisa. Sarà presente l’assessore all’Ambiente Filippo Bedini.

L’appuntamento sarà preceduto da un laboratorio didattico per i bambini da 6 a 12 anni dal titolo 'Vita da posidonia'. Attraverso giochi e attività i bambini potranno scoprire cos’è la posidonia oceanica, come è fatta, cosa la sta minacciando e cosa si può fare per proteggerla. La Posidonia oceanica è una pianta marina protetta che spesso viene confusa con un’alga e svolge un ruolo fondamentale per la biodiversità marina anche quando si spiaggia in grandi cumuli per l’azione di protezione delle nostre coste dai fenomeni di erosione.