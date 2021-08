'Dalla bonifica di Vecchiano a San Rossore': conoscere gli interventi sul territorio con agriaperitivo

'Dalla bonifica di Vecchiano a San Rossore': terzo appuntamento per scoprire gli interventi in corso per la manutenzione del territorio. E, come finale, un agriaperitivo. Appuntamento lunedì 6 settembre alle 9 all'impianto idrovoro Massaciuccoli in via della Bonifica a Migliarino per illustrare le operazioni condotte nella zona compresa tra Vecchiano e San Rossore. Dalla fitodepurazione con le alghe a cura del Consorzio 1 Toscana Nord agli interventi sugli elementi tipici del paesaggio operati dalla 'Tenuta Isola' fino ai lavori a cura dell'Ente Parco e del Consorzio 4 Basso Valdarno: la realizzazione della zona umida per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle aree agricole, l'ampliamento della sezione e l'innalzamento dell'arginatura del fosso Berti, la realizzazione delle nuove fosse per l'allontanamento delle acque nel fosso Femminello in zona Marmo, l'intervento di ingegneria naturalistica per la separazione tra il fosso del Vannini e le lame di Fuori per mantenere la qualità delle acque dolci, la realizzazione della nuova cateratta per regolare lo scambio idrico con il fiume Morto. Alle 12, a seguire, world cafè a cura della Scuola Sant'Anna a San Rossore in località Cascine Vecchie.

Continuano così gli incontri per toccare con mano i primi risultati dei lavori del progetto integrato territoriale, un programma di interventi che coinvolge tutta la pianura dal Monte Pisano al mare, una manutenzione attiva del territorio grazie alla collaborazione tra enti pubblici ed aziende agricole private con capofila il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e la progettazione di GreenGea SnC. Un progetto capace di aggiudicarsi il finanziamento di 2,6 milioni di euro come primo classificato del bando PIT 2016 della Regione Toscana. Ultimo appuntamento sarà venerdì 24 settembre: 'Da San Rossore a San Piero a Grado'. Gli eventi si svolgono secondo le normative antiCovid: obbligatori mascherina e distanziamento, prenotazione consigliata, per informazioni 3455101449, info@greengeasnc.it.

