Incontro letterario alla Domus Mazziniana

Proseguono gli incontri letterari alla Domus Mazziniana con la presentazione del volume di Dino Fiumalbi Le Donne, il Diavolo e il Destino, edito dalla casa editrice Bandecchi & Vivaldi.

A presentare il libro saranno Susanna Nugnes, Laura Nuti, Rosa Pardi e Alessandro Scarpellini. L'appuntamento è per sabato 6 novembre alle 17,30, alla Domus Mazziniana di Pisa,con ingresso dal giardino in Via d’Azeglio 14 (Green Pass obbligatorio).



Dopo i seguiti incontri di quest’estate, la Domus Mazziniana rafforza ulteriormente la propria vocazione di vero e proprio hub culturale aperto al territorio con iniziative ed eventi che spaziano anche oltre la propria vocazione di istituto storico di eccellenza.



Il progetto culturale della Domus Mazziniana, che festeggerà l’anno prossimo i 70° anni, conferma infatti, il direttore Prof. Pietro Finelli, è quello di radicarsi come punto di riferimento del panorama culturale pisano. In questo progetto si inserisce la disponibilità ad ospitare eventi culturali, presentazioni di libri, concerti, esposizioni artistiche, offrendosi come uno spazio di discussione e riflessione aperto a tutte le cittadine e i cittadini.

