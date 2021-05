Incontro con Lucia Morselli, amministratrice delegata di Arcelor-Mittal Italia

Venerdì 14 maggio, alle ore 18, Lucia Morselli, attuale amministratrice delegata di Arcelor-Mittal Italia S.p.A, sarà ospite dell’Università di Pisa per il ciclo di incontri "Meeting Generations”, l’iniziativa che ha come protagonisti i laureati illustri dell’Ateneo pisano promossa dallo Starting Finance Club Unipi e dall'ALAP (Associazione Laureati dell'Ateneo Pisano).

Lucia Morselli, laureatasi in Matematica a Pisa nel 1978, terrà un intervento dal titolo “Le prospettive industriali italiane e la transizione green” in cui discuterà della situazione aziendale e industriale italiana, e delle possibili questioni che debbano in questo senso essere affrontate per restare al passo della fortissima concorrenza internazionale. Il tema dell'Ilva di Taranto sarà un'ulteriore fonte di riflessione e discussione.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming dall’Aula Magna Storica della Sapienza sul canale YouTube dell’Ateneo (link: https://www.youtube.com/watch? v=w7dIJcCwswc) e sui canali Facebook dell’Università di Pisa e SF Club Unipi.

Porteranno i loro saluti il presidente dell'Associazione Laureati Ateneo Pisano, Paolo Ghezzi, e il presidente di Starting Finance Club Unipi, Nicola Grazzini, oltre a Francesco Tagliente, delegato nazionale per i rapporti istituzionali di ANCRI, Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Interverrà il rettore Paolo Mancarella.