Biodiversità e conservazione dei rettili in Toscana: conferenza online al Museo di Storia Naturale

Mercoledì 9 marzo si terrà il terzo incontro online del ciclo “Biodiversità e conservazione dei vertebrati in Toscana”, organizzato in occasione dell’apertura della nuova Sala della Biodiversità del Museo. L’incontro si svolgerà in streaming sui canali facebook e Youtube del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa. Link alla diretta Youtube: https://www.youtube. com/watch?v=flJ7cACKR5Y.

Intervengono: Marco A.L. Zuffi, Museo di Storia Naturale, Università di Pisa, 'Biodiversità dei rettili in Toscana, i nostri e gli altri': Le tante specie di gechi, lucertole, testuggini, tartarughe e serpenti toscani sono una importante risorsa per il nostro ambiente, ma l’immissione involontaria e volontaria di specie esotiche altera gli equilibri degli ecosistemi e rende complesso ogni intervento di rimozione.

Roberto Sacchi, Dipartimento Scienze della Terra e Ambiente, Università di Pavia, 'Alieni in carcere. Il caso della lucertola di Gorgona': La diffusione delle specie aliene è una delle principali cause di perdita di biodiversità e al contempo uno dei problemi più complessi in ambito di gestione delle aree protette. La lucertola campestre è una specie presente in tutta la Toscana e nell’Arcipelago si trova in 5 su 7 delle isole maggiori. Dal 2020 la specie è stata osservata anche all’isola di Gorgona dove è stata probabilmente introdotta a seguito del trasporto di materiali legati alle attività del carcere dalla costa verso l’isola. La storia della rapida colonizzazione dell’isola è un esempio molto chiaro di come le specie aliene siano una reale minaccia per la conservazione della biodiversità.