'Salute: il valore delle differenze, a partire da quella tra uomo e donna'

L'incontro tra medici specialisti, farmacisti di Sogefarm e cittadini si terrà mercoledi 27 luglio, nel giardino della Banca di Pescia e Cascina, in una serata sotto le stelle, per il ciclo di incontri 'Metti una sera a Cascina'.



Un'occasione per parlare di salute a 360 gradi, in ottica di genere. Che cosa è la medicina di genere? Dove la si applica? Riguarda solo le donne? Domande che trovano una risposta nella campagna di comunicazione social di Sogefarm Farmacie Comunali Cascina con il contributo dei tanti specialisti della AO Pisana impegnati nella diffusione della medicina di genere, che saranno presenti alla serata.



L'evento è patrocinato dal Comune di Cascina e ed è a ingresso libero. Presenta la serata il giornalista Massimo Marini.