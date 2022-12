Incontro sulla sanita con i medici Paolo Malacarne e Alessandro Cipriano a Vicopisano

Sabato 3 dicembre, alle 21:15, il Circolo Arci L'Ortaccio di Vicopisano ospita l'incontro 'Si curi chi può. Sanità pubblica sanità a pago', un confronto tra il sistema sanitario pubblico e quello privato, a cura di Paolo Malacarne, ex direttore dell'unità operativa Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Cisanello, e Alessandro Cipriano, medico di emergenza e urgenza nel Pronto soccorso dello stesso nosocomio. L'iniziativa trae origine da una serie di domande poste dal pubblico durante un altro incontro, molto partecipato, sulla delicata tematica del fine vita, svoltosi al Circolo lo scorso 30 settembre, sempre con il professor Malacarne. Il leitmotiv di questi interrogativi riguardava, in sintesi, la relazione di cura e di fiducia tra le persone che hanno necessità di cure e coloro che possono rispondere a questo bisogno.

In ogni intervento medico, e in ogni sistema sanitario, infatti, è sicuramente centrale la relazione che si stabilisce tra paziente e medico. Un rapporto che oggi non è più una relazione a due, ma è mediata e, a volte, condizionata dalle strutture del sistema sanitario, pubblico o privato che sia.L'interrogativo principale al quale si cercherà di rispondere è quale di questi due sistemi sia maggiormente in grado di rispondere al bisogno di cura e assistenza che hanno le persone. Ma i temi affrontati saranno anche altri, in questo contesto, con la consueta apertura dei relatori alle domande dei partecipanti.