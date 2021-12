Ricette e show cooking con Sara Brancaccio al San Rossore Sport Village

Tante ricette e uno show cooking a tema natalizio. Sabato 11 dicembre sarà Sara Brancaccio, fondatrice del blog Cookiss Bakery, l'ospite de 'Il sabato del Village', iniziativa partita da pochi mesi e ideata dal San Rossore Sport Village. Questo progetto, che riprende la poesia di Leopardi Il Sabato del Villaggio ('di tutta la settimana, è il giorno più gradito'), e? un immancabile appuntamento che si terra? con cadenza mensile attraverso cicli di incontri con medici specialisti, autori e personaggi famosi, il tutto per intrattenere ma anche per accrescere l’offerta culturale del club non solo per gli iscritti, ma anche per la città di Pisa. La mattinata di sabato vedrà appunto la presenza di Sara Brancaccio, che presenterà il suo libro di ricette 'Dolci senza bilancia' ed eseguirà uno show cooking a tema natalizio. La grande passione di Sara per la pasticceria l’ha portata prima ad aprire una bakery americana a Pisa e poi a trasformare il sito della sua attività in un blog di successo dedicato alla condivisione di ricette e trucchi culinari. Da ottobre 2020 partecipa settimanalmente al programma Rai1 'È sempre mezzogiorno' con Antonella Clerici Ad affiancare Sara nell'incontro di sabato sarà il dottor Giovanni Gravina, endocrinologo nutrizionista della Casa di Cura San Rossore, che, parlando di alimentazione corretta, illustrerà i pro e i contro degli zuccheri.