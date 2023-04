Incontro su religioni e intelligenza artificiale all'Università di Pisa

All’Università di Pisa si discute di intelligenza artificiale e coscienza religiosa. Si svolgerà mercoledì prossimo, alle ore 10.30, presso il Polo Piagge dell’Università di Pisa, il seminario sul tema: 'Intelligenza artificiale: la coscienza religiosa alla prova della razionalità informatica', organizzato nell’ambito delle attività del Progetto 'Simulab 5' del Dipartimento di Giurisprudenza per i Corsi di Diritto e religione (B) e di Diritto comparato delle religioni, con il patrocinio del Centro Interdipartimentale 'Diritto e Tecnologie di Frontiera' dell'Università di Pisa, del Dottorato nazionale in Intelligenza artificiale, del Dottorato nazionale in Studi Religiosi (DREST) e dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale.

Interverranno i professori Gianluigi Greco, presidente dell'Associazione Italiana per l’Intelligenza artificiale e direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria, e Giovanni Amendola, ricercatore di Matematica e Informatica all’Università della Calabria e docente di teologia all’Istituto Teologico Calabro 'San Pio X'. Il seminario può essere seguito su Microsoft Teams, previa iscrizione tramite email: religionicomestradedipace.unipi@gmail.com