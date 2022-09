'Indagine su Alda Merini': lo spettacolo a Cascina

In scena a Cascina sabato 17 settembre alla Città del Teatro (Sala grande) va in scena 'Indagine su Alda Merini: non fu mai una donna addomesticabile' promosso dall'Assessore alla Cultura del comune di Cascina, Dott.ssa Bice del Giudice.

In scena Margherita Caravello, autrice del libro omonimo, e la straordinaria Giorgia Trasselli a dar corpo e voce alla poetessa dei Navigli, con la sua la passione indomita e la sua tempra ironica e generosa. E poi ci sarà lei, Alda Merini in una serie di proiezioni video per raccontare in un coro a tre voci al femminile le più diverse sfumature della verità di una donna, che si sa: non è mai una sola. Testi e Regia a cura di Antonio Nobili. Uno sguardo ravvicinato sulla poetessa più controversa e condivisa, amata e citata da un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Alda Merini con le sua opera generosa ha raccontato un'epoca intera, e una donna sola: se stessa, ma con una lente così particolare da parlare a tutti e a tu per tu con ciascuno.

Donna, poeta, ape furibonda, pazza e divina del Costanzo Show, musa di ogni oste e di ogni artista, inviata speciale della provvidenza, Alda Merini ha dato voce a sentimenti che proviamo tutti e l'ha fatto con una franchezza disarmante. Come se questo 'dono' di sentire più forte, di costruire a parole immagini di coraggio e di fede, fosse materia talmente pregiata da scottare tra le dita di chi non l'avesse condivisa. Uno spettacolo teatrale in cui l’approfondimento storico artistico sulle tematiche che maggiormente hanno condizionato la vita e l'opera della poetessa si fonde alla narrazione autobiografica. Generosa e libera, innamorata della vita e dell'amore, Alda Merini ha sovvertito le prassi del suo tempo, è andata incontro al suo pubblico con il coraggio di mostrarsi intera.

Info e prenotazioni: www. dioarriveraallalba.com/cascina 3204607314 - 3293550022