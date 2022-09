Concorso di pittura dedicato a Marco Domenico Verdigi

L’associazione culturale 'Dannunziana' organizza il concorso di pittura 'Domenico Marco Verdigi', in memoria del giovane morto di fronte alle acque di Marina di Pisa il 21 agosto 2004, dopo aver salvato due bambini in procinto di annegare. L’evento, giunto alla quattordicesima edizione, si svolge stavolta nelle sale del ristorante Golf Club in viale San Guido a Tirrenia, al centro degli omonimi impianti sportivi, nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 ottobre.

Quest’anno il tema proposto agli artisti che vorranno partecipare è 'Da Bocca d’Arno a Calambrone, natura e sport sul litorale pisano', da poter svolgere con tecniche esecutive libere. Nel pomeriggio di venerdì avverrà la ricezione delle opere in concorso e l’esposizione.



Sabato alle ore 12, dopo le valutazioni di una giuria qualificata formata da galleristi, artisti ed esperti d’arte, saranno proclamati i vincitori e assegnati i relativi premi in denaro.





Per tutti i dettagli del bando e per le iscrizioni rivolgersi a: Delia Tongiani tel. 050 555381 - cell. 3496475215 – e-mail: deliatongiani@gmail.com e Patrizia Ciardi mail: ciardipatrizia@gmail.com E’ gradita l’iscrizione entro il 10 ottobre 2022 .