Capodanno Pisano: un sabato tra Infiorata dell'Annunciazione, sbandieratori e trampolieri

Sono partiti oggi a Pisa i festeggiamenti del Capodanno Pisano. Stamani, sabato 23 marzo, preparativi in corso alla Chiesa della Spina per la realizzazione dell’Infiorata dell’Annunciazione. La Proloco di Fucecchio è al lavoro da stamani per allestire l’infiorata che sarà pronta per le 13 di oggi: si tratta di una riproduzione con petali di fiori di un’immagine dell’Annunciazione, allestita sul pavimento della chiesa. Per vederla, la Chiesa della Spina rimarrà aperta al pubblico sabato 23, domenica 24 e lunedì 24 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Nel pomeriggio di oggi sabato in palazzo Gambacorti (sala Baleari, ore 16.30) si svolgerà la cerimonia per i 50 anni dell’Associazione musici sbandieratori 'Città di Pisa'. Mentre la sera in piazza dei Cavalieri, alle 21.30, si terrà lo spettacolo teatrale di strada 'Aurora' a cura della compagnia ‘Piccolo Teatro Nuovo”, con attori, trampolieri, musica ed effetti pirotecnici.



Domenica 24 marzo è dedicata ai festeggiamenti per i cinquant’anni dell’associazione sbandieratori di Pisa con esibizioni e cortei (ore 11.45 con partenza da piazza XX Settembre e alle ore 15.15 con partenza da piazza Vittorio Emanuele e arrivo a piazza Cavalieri) con uno spettacolo insieme ai loro omologhi provenienti da tutta la Toscana: sbandieratori e musici della città di Bettolle, il Gruppo storico alfieri e musici della Malmarina di Calenzano, gli sbandieratori della Contrada Querciola di Fucecchio, sbandieratori e musici della Compagnia dell’Orso di Pistoia, compagnia sbandieratori e musici di Santa Croce di Suvereto.