Museo della Grafica, per il Gioco del Ponte ingresso gratuito e sorprese

Sabato 29 giugno, in occasione del Gioco del Ponte, evento che chiude le manifestazioni del Giugno Pisano, al Museo della Grafica sarà distribuita gratuitamente una copia del quotidiano La Nazione insieme al volume 'Renzo Galardini. Giugno a Pisa', a cura di Alessandro Tosi, edizioni ETS.



Nelle pagine del quotidiano sarà presente un inserto sul Gioco del Ponte e un’intervista di Alessandro Tosi, direttore scientifico del Museo della Grafica, in cui si parlerà della mostra 'Renzo Galardini. Giugno a Pisa', dedicata all’artista pisano, autore del manifesto realizzato per l’edizione 2024 del Giugno Pisano.



Nelle opere presenti in mostra è possibile ammirare l’universo visionario dell’artista, nutrito di citazioni coltissime che si intrecciano, con assoluta padronanza tecnica e rara finezza espressiva, a suggestioni dal timbro fiabesco e popolare. Numerosi sono i rimandi alla città di Pisa, alla sua gloriosa storia e alle sue manifestazioni più suggestive.



Ingresso gratuito al Museo della Grafica, sabato 29 giugno 2024, in occasione del Gioco del Ponte.



Orario di apertura

Tutti i giorni, 10:00–20:00



Mostre in corso

Renzo Galardini. Giugno a Pisa

Rosa Fragrans. Disegni e acquerelli botanici di Aurora Tazza



Nevermind. Le tavole originali del capolavoro di Tuono Pettinato