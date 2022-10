Iniziative dei Musei di Ateneo per il Terre di Pisa Food and Wine Festival

In occasione della decima edizione di Pisa Food and Wine Festival, il Sistema Museale di Ateneo (SMA) e il Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale propongono laboratori per bambini e visite guidate nelle giornate del 14, 15 e 16 ottobre 2022.



Ecco il programma delle iniziative proposte dai Musei di Ateneo:



COLLEZIONI EGITTOLOGICHE

Via San Frediano 12, Pisa [Primo piano]



Venerdì 14 ottobre

Visite guidate gratuite in due turni, ore 15:30 e ore 16:30

Partecipazione su prenotazione al seguente link https://www.egitto.sma.unipi.it/prenotazione-eventi-speciali/





MUSEO DI ANATOMIA UMANA

Scuola Medica, Via Roma 55, 56126 Pisa



Venerdì 14 ottobre e la mattina di sabato 15 ottobre

Visite guidate gratuite

Partecipazione su prenotazione all’indirizzo e-mail: info.mau@sma.unipi.it

o contattando il numero 375 6664443 – Federica Sacco





GIPSOTECA DI ARTE ANTICA

Piazza San Paolo all’Orto 20, Pisa



- Sabato 15 ottobre, ore 16.30

Le mani in pasta

Laboratorio sensoriale per bambini alla scoperta della cucina antica e attività ludica con ingredienti romani.

Partecipazione su prenotazione all’indirizzo e-mail: info.gipsoteca@sma.unipi.it, entro il 12 ottobre.



Costo: 2,50 €



Sabato 15 ottobre, apertura straordinaria fino alle 23.30 con visite guidate gratuite sul tema "In vino veritas" . La prenotazione non è necessaria.



- Domenica 16 ottobre, ore 10.30

Banchettare e dipingere con il vino

Laboratorio per bambini con teatralizzazione e attività artistica.



Partecipazione su prenotazione all’indirizzo e-mail: info.gipsoteca@sma.unipi.it, entro il 12 ottobre.



Costo: 2,50 €



Il laboratorio è organizzato dalla Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo), in collaborazione con il laboratorio MARSIA – Musei Archeologici. Ricerca, Società e Innovazione per l’Accademia del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.



Domenica 16 ottobre, apertura straordinaria dalle 10:30 alle 13:00. La prenotazione non è necessaria.



Consulta gli orari degli altri musei di Ateneo durante il Pisa Food and Wine Festival, nelle giornate del 14, 15 e 16 ottobre 2022: https://www.sma.unipi.it/2022/10/pisa-food-and-wine-festival-2022/







Di seguito il programma delle iniziative proposte dal Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale:



CENTRO DI ATENEO MUSEO DI STORIA NATURALE

Via Roma 79, Calci (Pisa)



- Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre, ingresso gratuito per i partecipanti al Festival dotati di apposito coupon





Visita guidata al Museo di Storia Naturale nella Certosa di Calci & Cena degustazione con prodotti delle Terre di Pisa a Bike Village