Insieme con la musica 2024 - Stagione di spettacoli a Marina di Pisa

Come ogni anno l'Associazione Voices in the Wind propone una stagione di spettacoli che abbraccia il mese di Giugno e quello di Luglio in attesa dei grandi spettacoli che saranno organizzati dalle Istituzioni e dalle altre realtà presenti sul territorio. Quest'anno si inizia il 21 Giugno con la "Giornata internazionale della musica" una serata dove avremo l'occasione di ascoltare tanti generi musicali, dal Jazz all'opera dal pop internazionale a Sanremo. Il Programma prevede poi l'esibizione di Terra Mia cover band di Pino Daniele, il duo acustico Kinnara cover band di Fabrizio De Andrè ed ancora i Tapyri che ci proporranno live un viaggio nelle musica degli anni 60 e 70 mentre i Voices in the Wind esordiranno con il loro nuovo Repertorio "Musica d'autore degli anni 80" e con una serata speciale che proporrà l'esibizione di duetti vocali. Completano il calendario l'esibizione di "Coro Blu" con il loro viaggio nella musica da Film, i "Cielo Blues" con lo spettacolo "Suoni e Sonetti sotto un cielo Blues" che vedrà la partecipazione straordinaria di Leonardo Ferri e due serate di presentazione libri in collaborazione con la libreria Civico 14 di Marina di Pisa. Il tutto si svolgerà a Marina di Pisa in Via Ciurini 19 nel giardino della Scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice