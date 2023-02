L'installazione 'Cieloterra' nella Chiesa Sant'Anna

Un’esperienza immersiva che integra musica, parole, suoni e interventi di luce. Per affermare la molteplicità e la ricchezza delle lingue del mondo. Da mercoledì 8 a domenica 19 febbraio (orario 17-20), presso la Chiesa Sant’Anna di Pisa, è in programma l’installazione ‘CIELOTERRA - Piece of wor(l)d’, ideata dall’artista giapponese Marina Tanaka in collaborazione con l'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna. La progettazione e la realizzazione dell’installazione è ad opera di Tanaka e di Chiara Evengelista (Istituto Intelligenza Meccanica), mentre il coordinamento scientifico è affidato a Massimo Bergamasco, direttore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica.

L’installazione ‘CIELOTERRA - Piece of wor(l)d’ è stata pensata per lo spazio interno della chiesa di Sant’Anna di Pisa e ha come tema la ricchezza e la molteplicità delle lingue del mondo. L’opera è nata dall’esperienza personale di Marina Tanaka che ha vissuto viaggiando e conoscendo persone di varie nazionalità.

Nella scenografia dell’installazione, come spiega Tanaka, “il cielo rappresenta l’astrazione e l’utopia rappresentata dalla lingua Esperanto. La terra invece rappresenta la concretezza la vita umana rappresentata da varie lingue”.

Il visitatore è immerso così in un soundscape ottenuto dalla pronuncia di parole appartenenti a idiomi diversi. Inoltre il visitatore incontra una rosa simbolo dell’ideale perfezione che, restando sospesa rispetto al suolo, perde così la propria linfa vitale. Le torri presenti nell’installazione esprimono l’ambizione e il desiderio umano di slancio verso l’utopia.

"L’artista Tanaka - spiega il prof. Massimo Bergamasco - collabora con l’Istituto di Intelligenza Meccanica dal 2016 nella progettazione di installazioni audio-visive nell'ambito dei progetti di applicazione di tecnologie digitali all'Arte e a Beni Culturali. Nell'installazione CIELOTERRA, il visitatore è immerso in un soundscape ottenuto attraverso la manipolazione di parole e simboli di più di 20 idiomi diversi allo scopo di generare una composizione musicale".

“La nostra è un’esperienza quasi ventennale di utilizzo della tecnologia al servizio dell’arte e della cultura - commenta Marcello Carrozzino, ricercatore presso l’Istituto di Intelligenza Meccanica - l’aspetto molto interessante di questa installazione è la costruzione di un paesaggio sonoro che unisce la ricchezza espressiva di tutti i linguaggi del mondo”.