Intelligenza emotiva e gestione delle emozioni - Seminario gratuito

Il tema della consapevolezza emozionale sarà oggetto, il prossimo 18 febbraio alla Stazione Leopolda di Piazza Guerrazzi a Pisa, di un seminario gratuito dal titolo “INTELLIGENZA EMOTIVA E GESTIONE DELLE EMOZIONI”, organizzato dall’associazione culturale no profit IMERA. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pisa ed è svolto in collaborazione con l’emittente radiofonica pisana Radio Incontro.



Le emozioni rappresentano un elemento che coinvolge intensamente e quotidianamente la vita di ogni individuo, determinando atteggiamenti, comportamenti e schemi di pensiero inerenti la sfera intima, relazionale e lavorativa. Il contesto dei sentimenti e delle emozioni è un aspetto essenziale ed imprescindibile dell’esperienza umana, in grado di interagire con la consapevolezza e la padronanza di sé, con la motivazione, le abilità empatiche e la capacità di comunicare nella rete sociale. Le emozioni, di base, non sono necessariamente positive o negative, hanno una funzione propria e sono portatrici di preziose informazioni utili a prendere decisioni nel corso della nostra esistenza.



Grazie alle intuizioni di Daniel Goleman, padre del concetto moderno di “intelligenza emotiva”, oggi è evidente che il successo nella vita non dipende solamente dalla bravura nell'attivare le risorse disponibili e programmare gli obiettivi, ma anche dalle modalità con cui ci rivolgiamo ai nostri sentimenti. Essere “emotivamente intelligenti” non significa lasciarsi andare senza alcun controllo alle emozioni, anzi, implica il fatto di farne un uso concretamente affine ai propri valori e, quindi, utile alla vita. Agire in maniera “emozionalmente consapevole” vuol dire essere a conoscenza dei propri sentimenti e di quelli degli altri ed essere in grado di creare con essi un contatto dinamico.



L'associazione culturale IMERA, facendo proprie le indicazioni emerse dai suggerimenti pervenuti nel corso degli eventi passati, presenta, dunque, un seminario di approfondimento sulle dinamiche riferibili al costrutto di “intelligenza emotiva”, ponendosi il quesito su quale sia l’approccio più utile da adottare per stabilire un contatto funzionale con le nostre emozioni. Relatori del seminario saranno Milena Dell’Aquila, psicologa psicoterapeuta e Jacopo Buratta, psicologo psicoterapeuta. Introdurrà il seminario Federico Ambrosetti, psicologo psicoterapeuta.



L'evento, che ha il patrocinio del Comune di Pisa ed è organizzato in collaborazione con l’emittente radiofonica comunitaria Radio Incontro, ha carattere divulgativo e sarà a partecipazione gratuita. Sarà rivolto a chiunque sia interessato a conoscere ed approfondire la tematica.



E’ possibile iscriversi al seminario compilando il modulo alla pagina www.associazioneimera.com/eventi.html , oppure mandare una mail a eventi@associazioneimera.com , o, ancora, contattare il numero 375 7152367. A chi ne farà richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione.



L’ associazione culturale IMERA è stata costituita nel 2017 a Pisa con la finalità di promuovere la cultura, la conoscenza, la formazione e la ricerca in ambito psicologico, psicoterapeutico, psicodiagnostico, pedagogico, grafologico e sociale, con uno sguardo anche alla storia e alla tradizione del territorio. Le attività associative hanno l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole nelle diverse fasi del ciclo vitale.



PROGRAMMA



09.00 Registrazione partecipanti

09.15 Introduzione, "Intelligenza emotiva, una nuova competenza?" - Federico Ambrosetti, psicologo psicoterapeuta

10.00 "Corpo ed emozioni, risensibilizzare l’esperienza" - Milena Dell’Aquila, psicologa psicoterapeuta

11.15 Pausa caffè



12.45 Conclusioni