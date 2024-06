InterAttivaMente. Laboratori-gioco alla Cittadella Galileiana

La scuola è finita, l’estate si avvicina e il Museo degli Strumenti per il Calcolo, il Museo degli Strumenti di Fisica – Ludoteca Scientifica e le Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani”, in collaborazione con CoderDojo, vi vogliono salutare con InterAttivaMente, un pomeriggio di laboratori-gioco a ingresso gratuito che va ad arricchire gli eventi del Giugno Pisano.



Vi aspettiamo il 28 giugno alla Cittadella Galileiana, Largo Padre Renzo Spadoni (area dei Vecchi Macelli).



Le porte si apriranno alle 16.30 e le nostre attività proseguiranno fino a sera concludendosi con una conferenza-spettacolo e con le osservazioni astronomiche.



MUSEO DEGLI STRUMENTI PER IL CALCOLO & CODER DOJO

ore 17-19

Pixel in fila indiana

Coder Dojo

Caccia al cifrario nazista



COLLEZIONI EGITTOLOGICHE

Ore 17

Occhio al cielo: miti e divinità dell'antico Egitto



MUSEO DEGLI STRUMENTI DI FISICA-LUDOTECA SCIENTIFICA

Ore 17-19

Dal micro al macro

Facciamo il punto sul Sole

La fisica degli occhiali da sole



Ore 21:30

Polvere di stelle: alla ricerca delle origini della vita (conferenza-spettacolo) e a seguire Osservazioni astronomiche





Tutte le attività sono accessibili a persone con disabilità.



Si richiede la prenotazione scrivendo a: ludotecascientifica@gmail.com



Per maggiori informazioni: Tel. 050 2214861 / 320 0403946