'International Jazz Day' all'Exwide di Pisa

Era il novembre del 2011 quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha ufficialmente designato il 30 aprile come Giornata Internazionale di Jazz per promuovere il fenomeno culturale e musicale del Jazz e la sua capacità di unire le persone in tutti gli angoli del globo. Giunto quindi alla sua decima edizione l’International Jazz Day, che negli scorsi anni è stato sempre celebrato anche a Pisa, dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia, torna in città con due eventi organizzati da Pisa Jazz in collaborazione con il Liceo Carducci e con il sostegno della Fondazione Pisa. Si tratta di due concerti, uno in streaming e uno dal vivo, che avranno luogo sabato 30 aprile al Circolo Exwide, associazione promotrice di Pisa Jazz.

Si parte alle 16:30 il 'Conduction Lab' del Liceo Carducci di Pisa si esibirà in un concerto visibile esclusivamente in diretta streaming sui canali social di Pisa Jazz e della scuola. Questo laboratorio musicale di improvvisazione è nato da una collaborazione tra Pisa Jazz e il Liceo Carducci che prosegue ormai da tre anni. Il laboratorio nel 2022 è stato condotto da Silvia Bolognesi e Tony Cattano, e ha coinvolto circa 30 studenti del liceo musicale.

Alle 21:30 sempre presso il Circolo Exwide, ma stavolta dal vivo, si esibirà il quartetto 'Play Ellington!'. Duke Ellington ha inventato il jazz orchestrale e composto un repertorio affascinante e straordinario. Questo ensemble è un omaggio alla meravigliosa musica del Duca e alla sua leggenda da parte di quattro tra i migliori protagonisti del jazz italiano contemporaneo: Silvia Bolognesi (contrabbasso e voce), Emanuele Parrini (violino), Tony Cattano (trombone) e Andrea Melani (batteria). Il Circolo Exwide aprirà alle ore 20:00, è possibile prenotare un tavolo per la cena telefonando allo 050 28370. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.