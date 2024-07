International lyrical festival a Volterra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Prima Edizione dell'International Lyrical Festival 2024 da luglio ad Agosto.



Volterra, conosciuta per il suo ricco patrimonio storico e culturale, diventerà il palcoscenico di un evento musicale straordinario. Al Teatro Persio Flacco, prende avvio la prima edizione dell'International Lyrical Festival 2024. Questo evento, che si terrà da luglio fino ad agosto, è dedicato interamente alla grande tradizione lirica italiana e promette di offrire un'esperienza indimenticabile.



Durante i mesi del festival, il teatro cittadino à una serie di concerti che renderanno omaggio ai grandi maestri della musica lirica italiana. Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per immergersi nella bellezza senza tempo della musica, eseguita da artisti di altissimo livello. Sarà un viaggio emozionante attraverso le suggestioni donate dalle musiche di Puccini, Mascagni, Verdi, Donizetti e Bellini.



Il festival sarà suddiviso in quattro temi principali, ciascuno dei quali offrirà un percorso musicale unico e coinvolgente:



Puccini 100



• Date: Venerdì 5 e 26 luglio, 9 e 16 agosto, ore 18



Un omaggio doveroso a Giacomo Puccini, uno dei più grandi maestri dell'opera lirica, capace di catturare l'essenza delle emozioni umane con una profondità e un lirismo unici. Gli spettatori potranno intraprendere un viaggio attraverso le opere più celebri del compositore da "Tosca" a "Turandot", passando per "La bohème" e "Madama Butterfly". Ogni serata sarà un'occasione per rivivere le atmosfere intense e appassionate delle sue opere, interpretate dai migliori artisti del panorama lirico nazionale e internazionale.



Bel canto Italiano



• Date: Venerdì 12 luglio e 2 agosto, ore 18



Il secondo tema del festival celebrerà l'eccellenza dei maestri del belcanto italiano. Questo stile, che esalta la bellezza e la virtuosità vocale, ha reso celebre l'Italia nel panorama operistico internazionale. I concerti di questa sezione offriranno una selezione di arie dei più grandi compositori italiani, eseguiti da artisti rinomati per la loro abilità tecnica e interpretativa. Sarà un'esaltazione della bellezza e della maestria che hanno fatto la storia dell'opera italiana.



Le migliori pagine dell'opera italiana



Date; 23 luglio e venerdì 30 agosto, ore 18



Il terzo tema del festival propone un'affascinante esperienza attraverso le note immortali di Verdi, Mascagni, Donizetti e Bellini. Ogni concerto sarà un viaggio attraverso le pagine più memorabili dell'opera italiana, interpretate da soprani e tenori di altissimo livello. Gli spettatori avranno l'opportunità di ascoltare arie celebri e scene d'opera che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica.



Caruso e la Toscana



• Date: Venerdì 19 luglio, martedì 13 agosto, venerdì 23 agosto, ore 18



L'ultimo tema del festival è dedicato al leggendario tenore Enrico Caruso, un'icona della lirica mondiale. Questo programma straordinario renderà omaggio a Caruso e alla sua arte. I concerti includeranno esecuzioni delle arie più amate e celebri del tenore, offrendo un tributo sentito a uno dei più grandi interpreti di tutti i tempi.



Con la partecipazione di Antonella Biondo (soprano), Rosa Pérez Suàrez (soprano), Francesca Mercadante (soprano), Marco Maggi (pianista), Carlo Morini (baritono), Stefano Cresci (tenore), Tiziano Barontini (tenore), Gianni Cigna (pianista).



L'International Lyrical Festival 2024 di Volterra rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti della musica lirica. Ogni serata del festival sarà un'occasione per vivere un'esperienza unica, immersi nella magia della musica e nella suggestiva atmosfera di Volterra. Gli spettatori avranno l'opportunità di ascoltare interpreti di fama internazionale, che sapranno rendere omaggio ai grandi maestri della tradizione lirica italiana con passione e talento.



Un evento realizzato in collaborazione con Fondazione Sipario Toscana - La Città del Teatro di Cascina



I biglietti per i concerti del festival sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online su circuito TicketOne.



Per ulteriori informazioni, prenotazioni e per scoprire tutti i dettagli del programma completo del festival, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del teatro all'indirizzo www.teatropersioflacco.it. Restate aggiornati seguendo i nostri profili social per notizie in tempo reale e contenuti esclusivi.



Il Teatro Persio Flacco vi invita a celebrare la grande tradizione lirica italiana in un contesto storico e culturale unico. Non mancate a questo straordinario evento che saprà incantare e appassionare il pubblico con la sua offerta musicale di altissimo livello.