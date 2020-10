Torna anche quest'anno con la decima edizione l'Internet Festival, in programma a Pisa dall’8 all’11 ottobre. #Reset è la parola chiave per l'edizione 2020, caratterizzata dalle cautele legate al Coronavirus. Si articolerà infatti in una decina di location con iniziative dal vivo e in streaming fino a dicembre. Quattro giorni di eventi in città, dall'8 all'11 ottobre, con fulcro al centro congresso 'Le Benedettine', e altri tre mesi via web.