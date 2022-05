Iaia Forte e Javier Girotto al Teatro Rossini di Pontasserchio con 'Interno familiare'

Sabato 21 maggio al Teatro Rossini di Pontasserchio vanno in scena due artisti di fama nazionale ed internazionale: Iaia Forte e Javier Girotto. Una delle attrici italiane più apprezzate di teatro, cinema e tv la prima, mentre il secondo è uno dei musicisti jazz più importanti a livello internazionale. Insieme per un progetto dedicato a Napoli: Interno Familiare

Tratto da un racconto di Anna Maria Ortese ‘Il mare non bagna Napoli’, lo spettacolo 'Interno familiare' racconta la vigilia di Natale. La voce di Iaia Forte ed il sax di Javier Girotto ci portano dentro una grande casa nel quartiere di Monte di Dio, dove Anastasia Finizio, una adulta zitella, viene a sapere che è tornato in città, dopo anni di assenza, un giovane di cui era stata innamorata. Questa notizia le risveglia i sogni sopiti, le fa immaginare la possibilità di una 'vita nuova', aprendola ad un amore che però si rivelerà illusorio. Rinunciandovi rinuncerà a se stessa, e la sua vita ritornerà ad essere scandita solo da 'casa e lavoro, lavoro e casa'. Intorno a lei una famiglia atroce, in cui gli egoismi e le invidie condannano i personaggi ad una solitudine amara ed incosciente. E’ un nero presepe, in cui la Ortese fa muovere con prepotente violenza, verità ma anche con passione queste icone di una falsa felicità domestica, microcosmo e metafora di Napoli stessa.

I biglietti sono disponibili con prevendita sul sito diy_ticket.it o acquistabili la sera stessa dell'evento presso la biglietteria del teatro che aprirà un'ora prima.

