Teatro Nuovo, serata di beneficenza con 'L'intervista'

Un sedicente giornalista intervista un ex premio Nobel della letteratura. Un unico atto che presto si trasforma in una specie di seduta psicanalitica e poi in un thriller psicologico pieno di colpi di scena. Questa è 'L'intervista' di Eric Berker, per la regia Roberto Birindelli, in scena sabato 18 novembre alle 21.15 al Teatro Nuovo di Pisa. La serata di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione pisana di promozione sociale Amici della Strada (www.amicidellastrada.org) che da circa vent'anni si occupa nel suo piccolo delle persone senza dimora della città di Pisa all'interno del progetto Homeless, è stata organizzata con il contributo del Dopolavoro Ferroviario di Pisa. Sul palco Roberto Birindelli nella parte di Abel Znorko, Alessandro Pingitore nelle vesti di Erik Larsen e Elisabetta Praticò che sarà Helene e la voce di Helen a cura di Mariella Dessena.

In un atto unico gli spettatori assisteranno ad una vera e propria laparotomia dei sentimenti, ad una sofferta discesa di due uomini nel loro vissuto, una discesa in bilico tra menzogne e verità. Come su un ring i due si affrontano senza esclusione di colpi per affermare la propria visione dell'amore e dei rapporti con la persona amata."Noi ci diciamo parole d'amore ma chi siamo noi? A chi dici io t'amo? Non lo sapremo mai". Con questi interrogativi enigmatici l'autore ci prepara all'ultimo colpo di teatro che apre scenari inaspettati per la soluzione del dramma e profonde riflessioni a tutti noi.

Info

Biglietto intero: 7 euro (+ 3 euro tessera Binario Vivo)

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/lintervista.

Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Contatti: 392.3233535; teatronuovopisa@gmail.com