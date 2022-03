Investigatori al museo: attività per famiglie al Museo della Grafica

Nuovo appuntamento con le famiglie al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa). Domenica 20 marzo, ore 16, vi aspetta un pomeriggio da investigatori per ricostruire un’opera d’arte andata in mille pezzi. Età consigliata per i bambini: 7 – 11 anni (età scolare)

Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it. Scadenza prenotazioni: venerdì 18 marzo, ore 13:00. Si ricorda che è richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.

Per maggiori informazioni

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2022/03/investigatori-al-museo/



Per accedere al Museo è necessaria la certificazione verde rafforzata COVID-19 per gli adulti accompagnatori.