'Io Filumè' al piccolo Teatro Rossini di Casciana Alta

Domenica 13 marzo 'Io Filume’' arriva al Piccolo Teatro Rossini di Casciana Alta.



Io Filume’

di e con FRANCO DI CORCIA JR

consulenza scenica MICHELANGELO RICCI e MATTIA PAGNI

musica dal vivo MATTIA PAGNI

una produzione TEATRO DI BO'



in scena nella Stagione 2021/2022

de “La Compagnia del Bosco”

al 'Piccolo Teatro Rossini' di Casciana Alta (Pi)

Domenica 13 Marzo 2022-02-17 ore 16.30



Dopo i successi di pubblico e di critica vissuti ad Ostia (Roma) ritorna lo spettacolo del Teatro di Bo’, 'Io Filume’', con una nuova data Toscana. L’opera di Franco Di Corcia jr salirà sul palco del 'Piccolo Teatro Rossini' di Casciana Alta (Pisa) domenica 13 marzo 2022, alle ore 16.30.



“Io sono nato con la sindrome della valigia”

Questa battuta insieme all’altra “Aveva murì” racchiude l’essenza del monologo teatrale.

Franco cerca di costruire, per tutto il racconto, la storia della sua famiglia per giungere all’accettazione di se stesso, come uomo e come artista.



Fin da piccolo Franco – nato all’estero in Svizzera da genitori meridionali e spedito “dentro a una valigia” dai propri nonni a Salerno si è sentito una Filumè: non amata, non accettata, sacrifici non riconosciuti, con il nascosto desiderio di “m’hanna cunoscere, m’hanno vule’ bbene!”

La storia di Franco è costellata di tante figure femminili presenti nella sua famiglia: tante piccole ‘Filumè’ di eduardiana memoria. Ed ecco che la storia di Franco si intreccia con quella di Filumena Marturano (personaggio creato dalla poesia drammatica del grande Eduardo).



Io Filumè è un incontro-scontro tra Franco e Filumena Marturano.

Un omaggio al mito moderno dell’eroina eduardiana che rivive in una veste contemporanea come fosse ‘un’altra Filumè’



“Cosa sarebbe il Teatro senza il SUD del mondo? Chi può dirlo, forse solo grandi drammi scandinavi, riflessioni e brutti pensieri. Il Teatro di Di Corcia – dice Andrea Kaemmerle di Guascone Teatro che ha ospitato Io Filume’ il 4 gennaio scorso – è Napoli, è pancia, è quel mondo che in ogni vicolo del nostro sud Italia rende ogni intoppo quotidiano in grande sceneggiata da ‘piazzata’ con il sapere artigiano da chi ha quel 41° parallelo nel sangue. Il Parallelo che taglia in due Napoli e New York, un affresco su amori e mondi che “Franco” restituisce al pubblico in modo unico”





BIGLIETTI:?

ingresso adulti dai 21 ai 65 anni 10,00 €?

over 65 e bambini/ragazzi fino a 20 anni 8,00 €?

soci La Compagnia del Bosco 8,00 €?

bambini fino a 3 anni gratuito



?INFO E PRENOTAZIONI:

329.419243 * 328.8245181 * 348.0076666 * 0587.356143

info@teatrodicapannoli.it?www.lacompagniadelbosco.it

www.teatrodicapannoli.it

facebook.com/teatrodicapannoli



?Si può prenotare tramite SMS o Whatsapp indicando nome, numero dei biglietti, numero telefonico di riferimento. Rispondiamo alle email solo fino alla mattina stessa dello spettacolo, altrimenti si prega di usare gli altri sistemi offerti. Alla prenotazione viene sempre mandata in tempi brevi una conferma scritta.

La prenotazione è semplicemente un servizio di cortesia offerto dal Teatro; nel caso di rinuncia si chiede gentilmente di avvertire.



?ABBONAMENTO 2021-22:

?10 ingressi 50,00 €?L’abbonamento è un carnet di 10 ingressi a sole 50,00 €!

?L’abbonamento non è nominale, è un carnet con 10 ingressi che viene timbrato di volta in volta;

può essere acquistato in qualsiasi momento della stagione e anche più volte.

?L’abbonamento è spendibile sia al Teatro Comunale di Capannoli che al Piccolo Teatro Rossini di Casciana Alta.

Si possono timbrare fino a un massimo di 4 ingressi per volta.??





Gallery



?I tickets si ritirano in loco mezz’ora prima dello spettacolo.