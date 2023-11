'Io Filumè' , spettacolo teatrale del Teatro di Bo’ in scena alla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa

Domenica 3 dicembre alle ore 18 presso la Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa - Piazza San Paolo all’Orto, 20 - andrà in scena 'Io Filumè' di e con Franco di Corcia jr, una produzione teatrale del Teatro di Bo’ di Santa Maria a Monte (PI), che negli scorsi mesi del 2023 ha ottenuto un grande successo in giro per l’Italia: dal Tram Teatro di Napoli (aprile), al Festival GirovagArte Off di Padova (luglio), fino al Teatro della Chimera di Castrovillari (CS) a settembre.



Al centro dello spettacolo - organizzato e autogestito da Sinistra Per (il più grande sindacato studentesco di movimento presente all’interno dell’Ateneo pisano) con il contributo finanziario dell’Università di Pisa - la storia di Franco. La storia di un uomo. La storia di un artista. La storia del Teatro che si fa. Un racconto personale che fa rivivere Filumena Marturano in una veste contemporanea, come fosse "un'altra Filume"". Franco cerca di costruire, per tutto il racconto teatrale, la storia della sua famiglia per giungere all'accettazione di se stesso come uomo e come artista. Fin da piccolo Franco, nato all'estero in Svizzera da genitori meridionali e scappato "dentro a una valigia" dai propri nonni a Salerno, si è sentito una Filume': non amata, non accettata, sacrifici non riconosciuti, con il nascosto desiderio di "m'hann a cunoscere, m'hanno vule' bbene!". La storia di Franco è costellata di tante figure femminili presenti nella sua famiglia: tante piccole "Filume"" di eduardiana memoria.

Ed ecco che la storia di Franco si intreccia con quella di Filumena Marturano. Un omaggio al mito moderno dell'eroina eduardiana.

In questo momento storico così particolare lo Filumè vuole essere la bandiera dell'inclusione per combattere ogni forma di discriminazione, fantasmi della solitudine culturale.



Musica dal vivo Mattia Pagni

Ass. alla messa in scena Michelangelo Ricci - Mattia Pagni

Fotografia di scena Gianni Mattonai



Ingresso gratuito



Per maggiori informazioni:info@sinistraper.org - info@teatrodibo.it