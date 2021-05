'Io, Lupo Cattivo' al Teatro Nuovo di Pisa

Domenica 23 maggio alle 11.30 un nuovo appuntamento per i bambini da un racconto di Giancarlo Guani riadattato da Riccardo Monopoli.



Cosa succede se un giorno il lupo cattivo decide di fuggire dalle storie che secondo lui danno una brutta immagine dei suoi veri sentimenti e, pieno del desiderio di libertà, finisce in città, in mezzo a noi? Quali conclusioni verranno tirate dopo essersi scontrato con la realtà? Saranno i bambini presenti ad essere chiamati a dare una risposta alla domanda. Unastoria insieme divertente e commovente, ricca di spunti per riflettere sulla condizione dei lupi ma anche sul nostro modo di stare con gli altri.

