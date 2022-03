Dialogo di una donna allo specchio: arriva 'Io e me' al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Un dialogo intimo di una donna con il suo sé ed il suo io. Arriva al Teatro Nuovo-Binario Vivo il monologo ‘Io e Me’ di e con Cristina Sarti, tratto dal testo della poetessa e pittrice pisana Daniela Maccheroni. La serata, organizzata dall’associazione culturale ‘Il Gabbiano’, è accompagnata dalla voce e chitarra di Meme Lucarelli e dalle opere espressioniste di Daniela Maccheroni. Parole, suoni e colori trasporteranno lo spettatore all’interno del mondo di una donna che si rivolge al suo 'Me' e al suo 'Io' con la forza della sua fragilità, con la consapevolezza dei suoi affetti e le sue sconfitte, con l'amore per la vita. Si pone degli interrogativi ai quali non risponde, di cui si accetta il sospetto e il mistero: un’analisi sincera, senza compromessi né sotterfugi. Verità da affrontare da soli con il suo 'Me', una ricerca di un 'Io' consapevole di una solitudine esistenziale umana, femminile, con una risposta universale: esistere. È questo il nome del colore sconosciuto che solo in alto nell’arcobaleno viene scoperto.

Per i biglietti:

PREVENDITE ON LINE: https://www. ciaotickets.com/biglietti/io- e-me-pisa

INFO E PRENOTAZIONI: teatronuovo. binariovivo@gmail.com; 392.3233535