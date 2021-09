'Io (sono) robot': spettacolo per bambini alla Città del Teatro

Volete conoscere un robot che si emoziona insieme a voi? Domenica 26 settembre alla Città del Teatro alle 17 Dario Focardi e il piccolo Robot racconteranno la loro storia in uno spettacolo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni.

"L’ambientazione temporale è spostata in avanti di un secolo e innumerevoli tipi di robot positronici vivono a stretto contatto con gli esseri umani. Le due entità hanno relazioni sociali e professionali e condividono gli stessi spazi. Un robot e un essere umano lavorano insieme. Quali sono le interazioni emotive che si creeranno tra di loro? Le reciproche differenze diventeranno una risorsa o saranno un ostacolo insormontabile alla loro amicizia? 'Io (sono) robot' rivolge il proprio sguardo scenico alle giovani generazioni perché saranno proprio queste che si troveranno a interagire quotidianamente con i robot nel futuro prossimo. É importante imparare a costruire un alfabeto comune perché questa connessione avvenga pacificamente. 'Io (sono) robot' si avvale di una collaborazione con esperti di robotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia e dell’Università di Pisa, affinché l’esperienza visiva di chi assisterà allo spettacolo sia ulteriormente amplificata dalle migliori tecnologie esistenti sul campo. Sulla scena una realtà distopica, ambientata in un futuro non troppo lontano, in cui robot e umani si trovano a confrontarsi su piccoli e grandi temi della vita"

Teatro d’attore e robot dai 6 ai 10 anni. Durata 50’. Sala piccola (posti limitati)

Prevendite:

- Biglietteria del teatro

dal lun al ven 10-14

il merc 10-14/15-19

la domenica la biglietteria aprirà alle 16.00

- On line e nei punti boxoffice e Ticketone (on line fino alle 14 del 26 settembre)

INFO

050.744400 (int. 1)

3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it

La rassegna domenica a teatro vedrà in scena le migliori compagnie di teatro ragazzi italiane fino a domenica 8 maggio 2022, programma completo al sito www.lacittadelteatro.it

