'L’Islam e le donne': evento in diretta streaming

'L’Islam e le donne' è il titolo e il tema al centro del prossimo appuntamento – giovedì 19 novembre - della rassegna ‘Islam, Cristianesimo e Occidente. Tra dialogo e scontro'. Ad affrontare l’argomento sarà la professoressa Miriam Abu Salem, dell’Università della Campania. La questione della condizione femminile nell’Islam è particolarmente complessa. Per comprenderla adeguatamente occorre affrontarla attraverso una doppia chiave di lettura, la prima legata all’impianto fideistico proposto dall’Islam e la seconda riguarda la posizione giuridica e sociale della donna negli ordinamenti statali.

Con una ulteriore distinzione. Nei contesti in cui il diritto secolare e il diritto religioso tendono a sovrapporsi, come nel caso degli Stati islamici, la trasformazione dell’Islam da fine verso cui tendere a strumento attraverso cui veicolare una determinata visione del mondo o un’identità nazionale, fa sì che il riferimento al dato religioso diventi un modo per giustificare la ‘concessione’ o il diniego di determinati diritti. Diversa è la situazione nei paesi occidentali, dove la questione si pone, nel quadro del binomio donne-religioni, alla luce della considerazione del principio di uguaglianza tra i generi e della necessità di operare un doveroso bilanciamento con il principio di libertà religiosa e di autonomia confessionale.

Miriam Abu Salem è ricercatrice presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Tra i suoi principali interessi di ricerca c’è proprio il tema della condizione femminile nei diritti religiosi, ma anche il rapporto tra cibo, diritto e religioni e l’attività concordataria della Santa Sede. La rassegna è a cura del Professor Daniele Menozzi, emerito della Scuola Normale Superiore, in collaborazione con Palazzo Blu e Fondazione Pisa.

L’evento sarà in diretta streaming dal sito palazzoblu.it e dalla pagina facebook di Palazzo Blu, a partire dalle 17.30. L’evento può essere rivisto nei giorni successivi dall’account YouTube di Palazzo Blu.