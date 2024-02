Italia90Party al Lumière | Live band + dj set anni '90

Il party anni '90 con live band e dj set arriva a Pisa, sabato 2 Marzo al Lumière

Apertura porte alle 21.30

Inizio live alle 22.00

E Alle 00.00 parte il dj set più anni 90 che ci sia

Sul palco con una band i più grandi successi anni '90, e non solo...

Da Gigi Dag agli 883, dalle Spice Girls ai Nirvana, fino ad Ambra e tanti altri artisti del decennio.

E dopo il live, il party anni '90.

Biglietti (posti limitati): https://link.dice.fm/Cbdb4123769b

Chi acquista il biglietto di Italia90 può rimanere anche al party successivo.

In alternativa, per partecipare solo al party è possibile acquistare il biglietto in cassa da mezzanotte.