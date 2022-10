'Italia - Brasile 3 a 2. Il ritorno': spettacolo di e con Davide Enia

Sabato 29 ottobre alle ore 21.00 alla Città del Teatro di Cascina (Pisa), si inaugura la stagione serale con uno degli artisti più riconosciuti e premiati del panorama teatrale italiano: Davide Enia che porterà in scena il nuovo spettacolo 'Italia – Brasile 3 a 2 Il ritorno' una produzione Fondazione Sipario Toscana con il Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Armunia.

Il lavoro ha debuttato questa estate al Festival dei Due Mondi di Spoleto e al Festival Inequilibrio di Castiglioncello, e sarà ospitato nei più importanti teatri italiani, tra i quali Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Teatro Nazionale di Napoli, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Metastasio di Prato. Enia sarà accompagnato dalle musiche di Giulio Barocchieri e Fabio Finocchio.

"La partita epica della nazionale contro il Brasile diventa uno strumento liberatorio, il suo ricordo è intriso di gioia e questo restituisce al dispositivo teatrale il suo ruolo di costituente della coscienza comunitaria. E poi, c'è qualcosa che appartiene a una dimensione più profonda e misteriosa, legata a doppio filo con l'essenza del teatro stesso: il rapporto tra i vivi e morti. La presenza di chi non c'è più continua a vibrare da questa parte della vita, si impone nella memoria, segna traiettorie nel futuro. A differenza di quando si debuttò nel 2002, sono morti tanti protagonisti di questo lavoro: è morto Paolo Rossi, è morto Enzo Bearzot, è morto Socrates, è morto Valdir Perez, è morto lo zio Beppe. Eppure i loro occhi, le loro voci, le loro gesta continuano a ripresentarsi come presenze vive"



Biglietti da 13 a 22€+dp

Prevendita

biglietteria del teatro: Lun-ven 10-14, merc 10-14 e 17-19, sab 10-13

Circuito Ticketone e on line



La sera di spettacolo la biglietteria aprirà un'ora prima dell'inizio dell'evento.