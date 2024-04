Debora Mattiello in 'Italian Jobs' alla Città del Teatro

Venerdì 3 maggio alle ore 21 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena lo spettacolo “Italian Jobs, la classe operaia se ne va dal Paradiso” di e con Debora Mattiello per la regia di Caterina Casini.



Lo spettacolo è un viaggio-inchiesta sulla trasformazione del mondo del lavoro e sulle nuove forme professionali imposte dal mercato contemporaneo, indefinite quanto efficienti, fragili quanto produttive.



Un racconto attraverso le storie che lavoratrici e lavoratori hanno donato mediante interviste ed incontri collettivi.



Un'attrice inscena un coro di 'figurine', disegnate con tragica ironia, un popolo di silhouettes che esprimono destini precari e coraggiosi, che si dannano e si condannano ad un'esistenza da equilibristi, che corrono a perdifiato, inseguite dalla globalizzazione, dal capitalismo e dall’inesorabile algoritmo.



Siamo passati dal mondo al mercato del lavoro, dalla democrazia all’algocrazia, dal collettivo all’individuale, dall’indeterminato allo sporadico, dall’orgoglio alla vergogna.



"Perché di lavoro, si campa e, di lavoro, si muore.



Cos’è diventato il lavoro se non è più un diritto?



È esso stesso un brand che marchia dipendenti e prodotti in egual modo?



Eppure, se io lavoro, io esisto.



Il lavoro è sé stessi e gli altri.



È servizio e sopravvivenza.



È amore e tempo.



Il tempo consuma.



Il tempo è vita.



Il tempo condiviso è storia."



Laboratori Permanenti

ITALIAN JOBS

La classe operaia se ne va dal paradiso

di e con Debora Mattiello

regia Caterina Casini

direzione tecnica Piero Ercolani

foto di scena Francesco Mattiello



durata 60’



Venerdì 3 maggio ore 21.00

info 050.744400 biglietteria@lacittadelteatro.it



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI) www.lacittadelteatro.it