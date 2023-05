In occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM (International Council of Museums) e di Amico Museo, il Museo degli Strumenti di Fisica – Ludoteca Scientifica organizzano:



ITALO CALVINO. IL TEMPO PROFONDO

Seminario e osservazioni astronomiche

Giovedì 18 maggio 2023, ore 21:00



Come la Scienza ha intuito il tempo profondo e Calvino ne ha fatto letteratura.

Dialogo tra Carla Benedetti e Sergio Giudici.

Letture a cura di Dario Focardi – Teatri della Resistenza



Ingresso libero

Evento gratuito





https://www.ludotecascientifica.it/